Sicurezza sui luoghi di lavoro: denunciato imprenditore boschivo

Tempo di lettura: 2 minutiVolturara Irpina (Av) – Prosegue l'azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, quotidianamente impegnati in controlli tesi a garantire rispetto della legalità finanche sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso scenari di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di Sicurezza. Nell'ambito di tali servizi, i Carabinieri della Stazione Forestale di Volturara Irpina hanno denunciato il titolare di una ditta boschiva della provincia di Salerno, ritenuto responsabile di inosservanza delle norme in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro. All'esito dell'attività, eseguita con la collaborazione dei militari della ...

