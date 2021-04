Sicilia, la maggioranza di Musumeci a pezzi sulla Finanziaria. Micciché all’Ars: “Quest’aula non risponde più al governo” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Quest’aula non risponde più al governo, parlo della maggioranza. Non siamo più in condizione di votare, è saltato il banco. Qualsiasi norma che metto al voto viene bocciata”. La constatazione appartiene al presidente dell’Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, che dopo la bocciatura di una serie di norme, ha sospeso l’esame della Finanziaria regionale. Sarà l’onda lunga dell’inchiesta sui casi Covid modificati, sarà che da tempo ormai la maggioranza di centrodestra che amministra la Sicilia dava segni di cedimento, ma è oggi che si è palesata tutta la crisi del governo di Nello Musumeci. “Ne dobbiamo prendere atto e dovremo interrogarci sul perché siamo arrivati a questo punto: se dipende dalla classe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “nonpiù al, parlo della. Non siamo più in condizione di votare, è saltato il banco. Qualsiasi norma che metto al voto viene bocciata”. La constatazione appartiene al presidente dell’Assemblea regionalena Gianfranco Miccichè, che dopo la bocciatura di una serie di norme, ha sospeso l’esame dellaregionale. Sarà l’onda lunga dell’inchiesta sui casi Covid modificati, sarà che da tempo ormai ladi centrodestra che amministra ladava segni di cedimento, ma è oggi che si è palesata tutta la crisi deldi Nello. “Ne dobbiamo prendere atto e dovremo interrogarci sul perché siamo arrivati a questo punto: se dipende dalla classe ...

NuovoSud : Regione, maggioranza a pezzi: Miccichè palesa la crisi in Sicilia - messinagiovanni : Finanziaria: maggioranza a pezzi, ma alla fine è passato il sì - Live Sicilia - fabiogreco : #Sicilia L'Ars approva la finanziaria, ma per la maggioranza è stato un Vietnam @AntoniMercurio - antoninobill : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Stop alla finanziaria, la maggioranza non c'è più, Musumeci e Miccichè su tutte le furie - - maria_grazia87 : RT @sicilia5stelle: La finanziaria 2021 in una foto. Maggioranza in frantumi. Miccichè sospende la finanziaria. La Sicilia continua a esse… -