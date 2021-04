“Sì DaD” | il 3 aprile manifestazione a Napoli di chi contesta la riapertura delle scuole

(Di giovedì 1 aprile 2021) "Sì dad". Con due parole secche torna la carica dei sostenitori dell'estensione della didattica a distanza fino a emergenza covid, avanzata in tutela del diritto alla salute e alla vita. Sabato 3il gruppo 'Tuteliamo i nostri figli', della rete guidata dal Comitato Nazionale 'Dad per tutti' annuncia unaalle 11 davanti la Regione Campania in via Santa Lucia a. L'articolo .

GaProfgio : RT @orizzontescuola: Sicilia, altre sei zone rosse fino al 14 aprile: Dad dalla seconda media - zazoomblog : Sicilia altre sei zone rosse fino al 14 aprile: Dad dalla seconda media - #Sicilia #altre #rosse #aprile: #dalla - orizzontescuola : Sicilia, altre sei zone rosse fino al 14 aprile: Dad dalla seconda media - dulcinealuvss : confermato che rimaniamo in dad almeno fino al 18 aprile :') - LisaLizzup : Ieri durante la DAD di 2^ elementare hanno spiegato perché il 1 aprile c’è l’usanza di appendere un pesce di carta… -

Ultime Notizie dalla rete : DaD aprile

... in zona rossa invece, le attività delle scuole 2 - 3media e superiori avverranno al 100% in. ...(su forte spinta del Centrodestra) nel Decreto Covid che prevede " la possibilità entro il 30...... si concretizza: " Il provvedimento dispone che dal 7 al 302021 sia assicurato ... Da lì in su, entra in gioco la: "Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle ...dal 7 aprile, impedendo alle Regioni di applicare qualsiasi ordinanza più restrittiva. In poche parole, al momento il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, non potrebbe emanare alcuna ...Le chat del Comitato Didattica a Distanza per tutti: 'Macron chiude e noi non riusciamo ad imparare da errori degli altri' ...