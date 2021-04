'Sì Dad, Governo demagogo', sabato in piazza si comincia da Napoli (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sì dad". Con due parole secche torna la carica dei sostenitori dell'estensione della didattica a distanza fino a emergenza covid, avanzata in tutela del diritto alla salute e alla vita. sabato 3 aprile il gruppo 'Tuteliamo i nostri figli', della rete guidata dal Comitato Nazionale 'Dad per tutti' annuncia una manifestazione alle 11 davanti la Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli. Mentre la pagina Facebook del Comitato italiano pro-dad, che ribadisce il suo "sì alla scuola in presenza ma non del Virus! Rientro per tutti solo con scuole covid zero! Altrimenti libertà di scelta!!", prolifera di commenti di "sconforto per un Governo che doveva essere dei migliori" e di sfiducia verso il Premier perché "porta la palma dei demagoghi". Il decreto covid varato ieri dal Consiglio dei Ministri ha previsto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sì dad". Con due parole secche torna la carica dei sostenitori dell'estensione della didattica a distanza fino a emergenza covid, avanzata in tutela del diritto alla salute e alla vita.3 aprile il gruppo 'Tuteliamo i nostri figli', della rete guidata dal Comitato Nazionale 'Dad per tutti' annuncia una manifestazione alle 11 davanti la Regione Campania in via Santa Lucia a. Mentre la pagina Facebook del Comitato italiano pro-dad, che ribadisce il suo "sì alla scuola in presenza ma non del Virus! Rientro per tutti solo con scuole covid zero! Altrimenti libertà di scelta!!", prolifera di commenti di "sconforto per unche doveva essere dei migliori" e di sfiducia verso il Premier perché "porta la palma dei demagoghi". Il decreto covid varato ieri dal Consiglio dei Ministri ha previsto che ...

Advertising

fisco24_info : 'Sì Dad, Governo demagogo', sabato in piazza si comincia da Napoli: Le chat del Comitato Didattica a Distanza per t… - TV7Benevento : Scuola: 'Sì Dad, Governo demagogo', sabato in piazza si comincia da Napoli (2)... - TV7Benevento : 'Sì Dad, Governo demagogo', sabato in piazza si comincia da Napoli... - GiacomoRisitano : @DavideDila Il punto è la scelta del governo di puntare sull’istruzione vista anche la lamentela di molti “competen… - Valenti80976952 : RT @Teresafas: @AzzolinaLucia Ma il governo non dovrebbe mettere un freno al virus invece di pensare ad azioni di vuota propaganda per acco… -