Sì all'utero in affitto. Blitz dei giudici sulle adozioni gay (Di giovedì 1 aprile 2021) Felice Manti La giurisprudenza creativa partorisce una nuova sentenza che riscrive la biologia, in sfregio al Parlamento, e sdogana l'utero in affitto. Il tutto con la scusa del «superiore interesse del minore», diritto a la carte che vale per le coppie gay ma non quando una donna decide (liberamente?) di abortire. Le associazioni gay festeggiano la sentenza della Cassazione che ammette la trascrizione in Italia di un bimbo adottato da due papà con la tecnica dell'utero in affitto, mettendo il sigillo di Stato su una pratica odiosa: pagare una donna, di solito indigente, per portare avanti una gravidanza (e togliendole la possibilità ...

