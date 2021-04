“Shorts International Film Festival” | il Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic

(Di giovedì 1 aprile 2021), storica manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglionel capoluogo giuliano e online, annuncia il, che verrà assegnato a. Il giovane co-protagonista del“Non odiare” di Mauro Mancini (unicoitaliano in Concorso alla 35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per questa interpretazione, a Venezia 77 ...

Film Festival , storica manifestazione cinematografica triestina organizzata dall'Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano e online, ...... " The Shift " di Alessandro Tonda (O pening Film ) ed il cortometraggio " The Recycling Man " di Carlo Ballauri (Film ) sono i film italiani in programma alla trentanovesima ...Settimo giorno per la XVII edizione di Corto Dorico Film Fest in versione digital, il Festival di cortometraggi di Ancona, uno dei più autorevoli e popolari d’Italia, diretto dal regista e direttore d ...È all’insegna della collaborazione con Amnesty International Italia la settima giornata del ‘Corto Dorico Film Fest’ di Ancona. Nell’ambito della programmazione nazionale del progetto "Arte e diritti ...