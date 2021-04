Sharon Stone su Madonna: "I media hanno cercato di metterci l'una contro l'altra" (Di giovedì 1 aprile 2021) Sharon Stone ha detto di essere una grande fan di Madonna anche se i media hanno cercato di metterle l'una contro l'altra per moltissimi anni. Sharon Stone, in una pagina del suo nuovo libro di memorie intitolato The Beauty of Living Twice, ha dichiarato di "sostenere segretamente" Madonna e di essere una sua grande fan anche se i media hanno cercato di metterle l'una contro l'altra per molti decenni. In un capitolo del libro la Stone racconta di essere andata al Festival di Cannes in Francia per ospitare un evento organizzato dall'amfAR, la fondazione che raccoglie fondi per la ricerca sull'AIDS. La ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021)ha detto di essere una grande fan dianche se idi metterle l'unal'per moltissimi anni., in una pagina del suo nuovo libro di memorie intitolato The Beauty of Living Twice, ha dichiarato di "sostenere segretamente"e di essere una sua grande fan anche se idi metterle l'unal'per molti decenni. In un capitolo del libro laracconta di essere andata al Festival di Cannes in Francia per ospitare un evento organizzato dall'amfAR, la fondazione che raccoglie fondi per la ricerca sull'AIDS. La ...

