(Di giovedì 1 aprile 2021) “Ilmi hailil”. A rivelarlo èche, in un’intervista al Times, ha denunciato quanto successole nel 2001 quando, all’età di 63 anni, si sottopose ad un intervento chirurgico per rimovere dei tumori benigni ale al suo risveglio, in ospedale, si ritrovò con ildi una taglia più grande. “Quando mi fu tolta la benda – ha spiegato l’attrice – scoprii di avere una coppa in più di misura. Aveva fatto (il, ndr) dei cambiamenti al mio corpoil mio”.ha raccontato poi come, alla sua richiesta di spiegazioni, il medico liquidò la ...

Advertising

FQMagazineit : Sharon Stone: “Il chirurgo mi ha aumentato il seno senza chiedermi il consenso” - scarabellimauro : RT @guidotweet: La politica del punteruolo da ghiaccio - guidotweet : La politica del punteruolo da ghiaccio - CCervasel : RT @LOfficielItalia: #COVER - @sharonstone è la nuova cover star de L’Officiel Italia. Scopri la sua intervista in cui parla dei suoi film… - serafinomasson4 : RIZZOLI si butta su Sharon Stone -

Ultime Notizie dalla rete : Sharon Stone

è un libro aperto, nel vero senso della parola. L'attrice, in libreria con la sua autobiografia The beauty of living twice , dove racconta di aver ricevuto una proposta equivoca sul set ...ha ricordato di quando Britney Spears nel 2007 le scrisse una lettera per chiedere aiuto . In quel periodo la popstar stava attraversando un momento particolarmente buio. In un post ...Sharon Stone è un libro aperto, nel vero senso della parola. L’attrice, in libreria con la sua autobiografia The beauty of living twice, dove racconta di aver ricevuto una proposta equivoca sul set di ...Scene di sesso riprese di nascosto, schiaffi e bugie. Così è nato uno dei più grandi successi del cinema degli anni '90.