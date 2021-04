Serie C, ufficiale: posticipata la fine della regular season, ecco il nuovo calendario del Palermo (Di giovedì 1 aprile 2021) La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale:Dopo i numerosi casi Covid e i conseguenti rinvii di diversi match, la Serie C ha reso noto - attraverso un comunicato diramato proprio pochi istanti fa tramite una nota ufficiale - la variazione delle ultime tre giornate di campionato posticipandole rispetto alla data iniziale.“Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica deiComunicati Ufficiali n. 28/L, n. 29/L del 16.09.2020 e n. 47/L del 30.09.2020, il posticipo della 17a,18 a e 19a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2020/2021 come di seguito riportato:17a giornata di ritorno 18 aprile 2021 anziché 14 aprile 202118a giornata di ritorno 25 aprile 2021 anziché 18 aprile 202119a giornata di ritorno 2 maggio 2021 anziché 25 aprile ... Leggi su mediagol (Di giovedì 1 aprile 2021) La notizia era nell'aria, adesso è:Dopo i numerosi casi Covid e i conseguenti rinvii di diversi match, laC ha reso noto - attraverso un comunicato diramato proprio pochi istanti fa tramite una nota- la variazione delle ultime tre giornate di campionato posticipandole rispetto alla data iniziale.“Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica deiComunicati Ufficiali n. 28/L, n. 29/L del 16.09.2020 e n. 47/L del 30.09.2020, il posticipo17a,18 a e 19a giornata di ritorno del CampionatoC 2020/2021 come di seguito riportato:17a giornata di ritorno 18 aprile 2021 anziché 14 aprile 202118a giornata di ritorno 25 aprile 2021 anziché 18 aprile 202119a giornata di ritorno 2 maggio 2021 anziché 25 aprile ...

