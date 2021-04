Serie C, slittano ultime tre giornate del campionato (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, riunitosi oggi in video conferenza, ha condiviso e deliberato lo slittamento del calendario delle partite di Serie C con lo spostamento del turno infrasettimanale dal 14 al 18 aprile, della penultima giornata di campionato dal 18 al 25 aprile, e dell’ultima giornata dal 25 aprile al 2 maggio. La motivazione alla base di tale decisione è stata quella di consentire di liberare ulteriori slot per il recupero delle gare rinviate."Abbiamo condotto un campionato con moltissime difficoltà, ma grazie allo sforzo di tutti i Presidenti delle squadre e del personale di Lega Pro siamo giunti alla fase finale” ha dichiarato Francesco Ghirelli, Presidente di Lega Pro. “Attualmente la situazione che più preoccupa è legata alla fase dei play off e play out che, per la complessità e le caratteristiche proprie del ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, riunitosi oggi in video conferenza, ha condiviso e deliberato lo slittamento del calendario delle partite diC con lo spostamento del turno infrasettimanale dal 14 al 18 aprile, della penultima giornata didal 18 al 25 aprile, e dell’ultima giornata dal 25 aprile al 2 maggio. La motivazione alla base di tale decisione è stata quella di consentire di liberare ulteriori slot per il recupero delle gare rinviate."Abbiamo condotto uncon moltissime difficoltà, ma grazie allo sforzo di tutti i Presidenti delle squadre e del personale di Lega Pro siamo giunti alla fase finale” ha dichiarato Francesco Ghirelli, Presidente di Lega Pro. “Attualmente la situazione che più preoccupa è legata alla fase dei play off e play out che, per la complessità e le caratteristiche proprie del ...

