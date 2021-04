Serie C, oggi il Consiglio valuta lo slittamento del calendario: il piano della Lega Pro. Playoff e playout… (Di giovedì 1 aprile 2021) La fine della regular season del campionato di Serie C, si sa, potrebbe slittare.Il Consiglio direttivo di Lega Pro, che si riunirà nella giornata di oggi, si esprimerà proprio in merito allo slittamento dei calendari dei Gironi A, B e C di almeno una settimana. Il presidente Francesco Ghirelli lo aveva annunciato giorni fa, scrivendo una lettera ai club e informando i presidenti che - a causa dell’emergenza Covid e di alcuni rinvii - il torneo potrebbe non concludersi il prossimo 25 aprile.In giornata, dunque, si attende la decisione e le nuove date: il 2 maggio diventerà con ogni probabilità il giorno in cui si disputeranno le ultime partite prima del Playoff e playout. Il piano della Lega Pro, scrive l'edizione ... Leggi su mediagol (Di giovedì 1 aprile 2021) La fineregular season del campionato diC, si sa, potrebbe slittare.Ildirettivo diPro, che si riunirà nella giornata di, si esprimerà proprio in merito allodei calendari dei Gironi A, B e C di almeno una settimana. Il presidente Francesco Ghirelli lo aveva annunciato giorni fa, scrivendo una lettera ai club e informando i presidenti che - a causa dell’emergenza Covid e di alcuni rinvii - il torneo potrebbe non concludersi il prossimo 25 aprile.In giornata, dunque, si attende la decisione e le nuove date: il 2 maggio diventerà con ogni probabilità il giorno in cui si disputeranno le ultime partite prima dele playout. IlPro, scrive l'edizione ...

