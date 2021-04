Serie B | rinviata Cremonese-Empoli causa Covid

(Di giovedì 1 aprile 2021) Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega diB ha ufficialmente rinviato la partita, inizialmente in programma per venerdì 2 aprile, adelle numerosi casi positività all’interno della rosa toscana. Questa la nota dellaB: “La Lega diB dispone il rinvio della gara, valida per la 12a giornata di ritorno del CampionatoBKT 2020/2021, programmata per venerdì 2 aprile p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

