Serie B, Empoli: ufficiale il rinvio della gara contro la Cremonese (Di giovedì 1 aprile 2021) L'Empoli - capolista in Serie B - non giocherà la gara prevista per domani contro la Cremonese. La decisione appariva scontata, dopo il blocco degli allenamenti da parte dell'Asl, ma solo nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità: "La Lega B comunica che la gara tra Cremonese ed Empoli, valevole per la 31a giornata della Serie BKT e in programma venerdì 2 aprile 2021, è stata rinviata a data da destinarsi vista l’istanza presentata dalla società Empoli F.C. in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020 che norma il rinvio delle gare per questioni legate alle positività da Covid-19".embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) L'- capolista inB - non giocherà laprevista per domanila. La decisione appariva scontata, dopo il blocco degli allenamenti da parte dell'Asl, ma solo nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità: "La Lega B comunica che latraed, valevole per la 31a giornataBKT e in programma venerdì 2 aprile 2021, è stata rinviata a data da destinarsi vista l’istanza presentata dalla societàF.C. in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020 che norma ildelle gare per questioni legate alle positività da Covid-19".embedcontent src="twitter" ...

Advertising

ItaSportPress : Serie B, Empoli: ufficiale il rinvio della gara contro la Cremonese - - paravertudo : RT @cmdotcom: Dossier Commissioni agli agenti – 2 Serie B: per gli agenti l'#Empoli è una manna, spende più della metà della A [@pippoevai]… - Pippoevai : Commissioni agli agenti, 2a puntata: in Serie B l'Empoli straccia mezza Serie A. - Pippoevai : RT @cmdotcom: Dossier Commissioni agli agenti – 2 Serie B: per gli agenti l'#Empoli è una manna, spende più della metà della A [@pippoevai]… - sportli26181512 : Dossier Commissioni agli agenti – 2 Serie B: per gli agenti l'Empoli è una manna, spende più della metà della A… -