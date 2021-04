Serie A VPG PS: Evolute Bordellona raggiunge Hexon Falcons. Ultime 4 gare al cardiopalma (Di giovedì 1 aprile 2021) Emozioni, emozioni, emozioni. E’ quanto ci sta offrendo questa Serie A VPG su PS, dove giungono passi falsi quando meno te l’aspetti e dove le Ultime quattro giornate saranno decisive per capire chi vincerà il titolo. Hexon Falcons, dopo buoni tratti di stagione in vetta solitaria, si fa raggiungere da Evolute Bordellona ma, soprattutto, spreca la possibilità di riportarsi in vetta solitaria pareggiando per 0-0 contro Joga Bonito (stesso risultato di Evolute Bordellona, ma contro la terza forza del campionato – HSL Esports). Ma intanto riportiamo il risultato della gara recuperata da Evolute Bordellona contro 1ST Dark Angels, una vittoria di misura (per 2-1) che ha consentito alla squadra capitanata da ... Leggi su esports247 (Di giovedì 1 aprile 2021) Emozioni, emozioni, emozioni. E’ quanto ci sta offrendo questaA VPG su PS, dove giungono passi falsi quando meno te l’aspetti e dove lequattro giornate saranno decisive per capire chi vincerà il titolo., dopo buoni tratti di stagione in vetta solitaria, si fare dama, soprattutto, spreca la possibilità di riportarsi in vetta solitaria pareggiando per 0-0 contro Joga Bonito (stesso risultato di, ma contro la terza forza del campionato – HSL Esports). Ma intanto riportiamo il risultato della gara recuperata dacontro 1ST Dark Angels, una vittoria di misura (per 2-1) che ha consentito alla squadra capitanata da ...

Advertising

esports247_it : Siamo al fotofinish. @fcbordellona raggiunge (ma non supera) @FalconsVPC Serie A @VPG_Italy su PS al cardiopalma… - RTAllProClub : RT @FATALFURYASD: ??FULLTIME ?? @FVPA_net SERIE D2 - 8ª GIORNATA ??22:10 ???? #zingateam 5-2?? ????? @Tureee_46 ?????? @vitomannina ???? #Andre… - RTAllProClub : RT @kiraclangg: WEEK 10 @VPG_Italy COMPLETE? ??Serie A ??@fcbordellona ?1-2 ??Serie A ??@JogaBonitoIT4 ?0-4 ??Serie A ??@AmeliaeSporProC ?1-2… - RTAllProClub : RT @club_gallo: Stiamo cercando un CDC da inserire in rosa. Competizioni: - @VPLItaly serie A - @VPG_Italy serie D - @LNDEsport1 Per inf… - RTAllProClub : RT @samu2098: Cerco club serio come TD/TS ed ED/ES nel modulo a 3 difensori piattaforma PS4 ultime esperienze VPG serie B,C @pctransfermark… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPG Mondo eSports, Carrarese a caccia di playoff in VPG ... dopo aver raggiunto le finali della competizione VPL, è in lotta anche per il più importante campionato di Serie C VPG: quando mancano sette gare al termine i playoff sono a soli 4 punti, con lo ...

Carrarese eSports fa la voce grossa Nelle tre competizioni in cui è impegnata (Serie C VPL , Serie C VPG e Serie A AFC ) si registrano solo risultati positivi (8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10) che valgono il quarto posto sia in ...

Serie A VPG Xbox | prima non vittoria per Ascoli Calcio | importanti exploit di Volcano Gaming Zazoom Blog ... dopo aver raggiunto le finali della competizione VPL, è in lotta anche per il più importante campionato di: quando mancano sette gare al termine i playoff sono a soli 4 punti, con lo ...Nelle tre competizioni in cui è impegnata (C VPL ,A AFC ) si registrano solo risultati positivi (8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10) che valgono il quarto posto sia in ...