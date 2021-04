Serie A ultime dai campi LIVE: Roma, emergenza difesa (Di giovedì 1 aprile 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Sutalo si è allenato in gruppo, notizie confortanti anche per Hateboer che entro un paio di settimane potrebbe essere a disposizione.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina, Pasalic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer. BENEVENTO – La Giornata: difesa a 3 o a 4? Il dubbio di Inzaghi è ormai consuetudine nel Sannio.Probabile ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Sutalo si è allenato in gruppo, notizie confortanti anche per Hateboer che entro un paio di settimane potrebbe essere a disposizione.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina, Pasalic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer. BENEVENTO – La Giornata:a 3 o a 4? Il dubbio di Inzaghi è ormai consuetudine nel Sannio.Probabile ...

