Selam Palace | sgombero riguarda solo piani interrati

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – Le operazioni in corso al, lo stabile occupato in zona Romanina,no in particolare l’identificazione degli occupanti del seminterrato in via Cavaglieri. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, coadiuvati dal Reparto Mobile e da Polizia Locale Roma Capitale.

In molti lo conoscono come il Selam Palace, un enorme complesso in via dei Cavaglieri occupato dal 2006. All'interno ci vivono lavoratori, famiglie con bambini, stranieri: chiunque abbia necessità di un tetto sopra la testa a ...