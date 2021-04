Segnale di ripartenza | indice Pmi manifatturiero sale a marzo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Dato in salita a 59,8 da 56,9 di febbraio. Per il settorein italiano, mai così alto da 21 anni

Advertising

FloryAnnunz : RT @elisgreco: Una campagna di comunicazione sull’importanza di vaccinarsi adesso, che vuole essere segnale di ripartenza, espressione di s… - FrancoFava2 : RT @Pagliarafabio: La Mozione @Maurizio_Lupi è decisiva, quando sarà possibile, per la ripartenza competitiva delle grandi maratone italian… - Pagliarafabio : La Mozione @Maurizio_Lupi è decisiva, quando sarà possibile, per la ripartenza competitiva delle grandi maratone it… - FI_ultimissime : RT @BerniniAM: Ora che il piano vaccinale è finalmente decollato, è doveroso e urgente dare qualche segnale concreto verso la ripartenza co… - FI_Parlamento : RT @BerniniAM: Ora che il piano vaccinale è finalmente decollato, è doveroso e urgente dare qualche segnale concreto verso la ripartenza co… -

Ultime Notizie dalla rete : Segnale ripartenza

LA NAZIONE

Dato in salita a 59,8 da 56,9 di febbraio. Per il settore manifatturiero in italiano, mai così alto da 21 anniSiamo orgogliosi e felici: come abbiamo più volte affermato, il Gran Premio di F.1 è undi'. (r.s.) Nella foto: Aldo Drudi; il poster del Gp di F.1 a ImolaAll’incontro sono intevenuti anche il Presidente Fondazione Milano, Stefano Mirti, il quale ha fatto appello sul rilievo della serialità a livello globale e sull’importanza del Master come segnale ...Con la presentazione del poster ufficiale del Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2021 parte il conto alla rovescia ...