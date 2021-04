Segna lo "straordinario" e si apparta in caserma a fare sesso: Ravenna, per il carabiniere finisce in disgrazia (Di giovedì 1 aprile 2021) Vi ricordate il caso del carabiniere che a Ravenna si era Segnato un'ora di lavoro straordinario per poi, in verità, fare sesso in caserma? Se ne parlò moltissimo all'epoca, i fatti risalgono alla notte dell'11 giugno 2017. L'agente si segnò un'ora di straordinario tra mezzanotte e l'una, sostenendo di dover svolgere un servizio per "motivi improcrastinabili e urgenti". Che poi si scoprì essere dare sfogo a tutti i suoi istinti. Infatti stando all'accusa si appartò insieme a una donna, in caserma, per consumare un rapporto. E ora, a distanza di più di quattro anni, contro l'uomo piove la condanna del tribunale monocratico di Ravenna: 11 mesi. Il militare, che all'epoca dei fatti aveva 50 anni ed era appuntato in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Vi ricordate il caso delche asi erato un'ora di lavoroper poi, in verità,in? Se ne parlò moltissimo all'epoca, i fatti risalgono alla notte dell'11 giugno 2017. L'agente si segnò un'ora ditra mezzanotte e l'una, sostenendo di dover svolgere un servizio per "motivi improcrastinabili e urgenti". Che poi si scoprì essere dare sfogo a tutti i suoi istinti. Infatti stando all'accusa si appartò insieme a una donna, in, per consumare un rapporto. E ora, a distanza di più di quattro anni, contro l'uomo piove la condanna del tribunale monocratico di: 11 mesi. Il militare, che all'epoca dei fatti aveva 50 anni ed era appuntato in ...

