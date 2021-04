Scuola, quest’anno sarà possibile bocciare. I presidi: ‘Giusto, ma pandemia è un’attenuante’. Studenti contrari: ‘È come l’anno scorso’ (Di giovedì 1 aprile 2021) quest’anno sarà possibile bocciare. Nonostante la Scuola secondaria sia stata a intermittenza, tra didattica a distanza e in presenza, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha deciso di tornare all’epoca pre-Covid, dopo un anno dove erano stati tutti ammessi alla classe successiva. Una decisione che trova il plauso convinto dei dirigenti scolastici e le critiche degli Studenti e delle organizzazioni sindacali. L’unico punto che accomuna tutti è la certezza che fioccheranno i ricorsi da parte dei genitori ai giudici. Tutto ora passa nelle mani delle scuole che non si accontentano della scelta dell’inquilino di viale Trastevere, ma sono già al lavoro perché – come dicono i dirigenti – “non possiamo promuovere tutti come lo scorso anno, ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021). Nonostante lasecondaria sia stata a intermittenza, tra didattica a distanza e in presenza, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha deciso di tornare all’epoca pre-Covid, dopo un anno dove erano stati tutti ammessi alla classe successiva. Una decisione che trova il plauso convinto dei dirigenti scolastici e le critiche deglie delle organizzazioni sindacali. L’unico punto che accomuna tutti è la certezza che fioccheranno i ricorsi da parte dei genitori ai giudici. Tutto ora passa nelle mani delle scuole che non si accontentano della scelta dell’inquilino di viale Trastevere, ma sono già al lavoro perché –dicono i dirigenti – “non possiamo promuovere tuttilo scorso anno, ma non ...

Advertising

ElisaDospina : La scuola di #Amici20 resta il più grande talent della tv italiana. #SanGiovanni deve ancora uscire dalla scuola e… - fattoquotidiano : Scuola, quest’anno sarà possibile bocciare. I presidi: ‘Giusto, ma pandemia è un’attenuante’. Studenti contrari: ‘È… - evdamon : pensando a un mio ex compagno di scuola che quest’anno ha iniziato l’università a Pavia e in meno di sei mesi si è… - noxmemoriarum : mia madre che mi fa 'visto che quasi sicuramente quest'anno l'hai perso vuoi iscriverti di nuovo in questa scuola o… - simabastaroghi : RT @Daniela26853569: @simabastaroghi Se leggeste la poesia del bigliettino di auguri fatto a scuola da mio figlio vi mettereste le mani nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola quest’anno America's Cup Graffiti, Luna Rossa verso il match contro New Zealand Il Mattino