Scuola, il nuovo Decreto dispone la riapertura in zona rossa e arancione (Di giovedì 1 aprile 2021) Ragazzi e bambini dopo Pasqua ritorneranno a Scuola, ecco cosa prevede il nuovo Decreto in merito alla riapertura delle strutture scolastiche Il nuovo Decreto approvato ieri in Consiglio dei Ministri prevede la riapertura delle scuole sia in zona arancione che in zona rossa, una decisione significativa che arriva dopo un lungo periodo di stop. Il ritorno in aula sarà differente in base alla fascia di rischio anche se per il mesi di aprile il Governo non prevede zone gialle, il nuovo Decreto in materia prevede alcune deroghe ma non sono stati approvati gli automatismi regionali. In zona rossa dunque rientreranno in aula i ...

Unomattina : Approvato ieri il nuovo decreto covid valido fino al 30 aprile: esclusa la riapertura a pranzo di bar e ristoranti.… - maestridistrada : 'La #scuola non sta nell’edificio scolastico, è la società che fa scuola. La distinzione accademica tra scuola ed e… - Italian_in_CY : RT @giovangelucci: @FrancoPoesia Buongiorno.. ?????? Escono allegri i bambini dalla scuola, lanciando nell’aria tiepida d’aprile, tenere canz… - 055firenze : Nuovo decreto legge: zone arancioni e rosse, proroga al 30 aprile. Scuola in presenza per i più piccoli… - infoitinterno : Nuovo decreto Covid aprile: tutte le regole su scuola e spostamenti -