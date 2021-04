Scuola, Giannelli (presidi): “modificare calendario come in Francia? Impossibile, a giugno ci sono gli esami” (Di giovedì 1 aprile 2021) La Francia, paladina delle scuole aperte in presenza in pandemia, chiude gli istituti scolastici per alcune settimane. In Italia invece il decreto covid varato ieri dal Consiglio dei Ministri prevede che le scuole per i più piccoli, fino alla prima media, restino sempre aperte anche in zona rossa. “La situazione di ogni nazione è diversa. E’ molto difficile stabilire parametri uguali per tutti. Macron ha scelto di modificare il calendario scolastico. Da noi non è stato possibile farlo, perché un prolungamento a giugno non è realistico a causa degli esami”. Non avrebbero potuto essere eliminati? “E’ stato scelto di mantenerli come punto fermo”. Ad intervenire con l’Adnkronos è Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) La, paladina delle scuole aperte in presenza in pandemia, chiude gli istituti scolastici per alcune settimane. In Italia invece il decreto covid varato ieri dal Consiglio dei Ministri prevede che le scuole per i più piccoli, fino alla prima media, restino sempre aperte anche in zona rossa. “La situazione di ogni nazione è diversa. E’ molto difficile stabilire parametri uguali per tutti. Macron ha scelto diilscolastico. Da noi non è stato possibile farlo, perché un prolungamento anon è realistico a causa degli”. Non avrebbero potuto essere eliminati? “E’ stato scelto di mantenerlipunto fermo”. Ad intervenire con l’Adnkronos è Antonello, presidente dell’Associazione nazionale...

