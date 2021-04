Scuola, Bianchi tiene il punto sulle bocciature dopo l’anno in Dad. L’educatore: «Farlo ora è criminale, certifica le disparità. Si parli dei recuperi» (Di giovedì 1 aprile 2021) Il ministro Bianchi ne è certo: quest’anno scolastico non è stato come quello passato. Stavolta la didattica a distanza ci ha colti meno impreparati grazie alla distribuzione di tablet e pc a tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta (o quasi). Ci sono state addirittura delle settimane in autunno in cui le scuole sono state aperte e durante le quali gli alunni e gli insegnanti hanno potuto fare lezioni in presenza. Nessun motivo, quindi, per togliere la bocciatura come accaduto lo scorso anno: anche sotto Covid, essere valutati è «un diritto degli studenti e un dovere degli insegnanti». Eppure, nonostante le premesse, se si considerano le aperture a macchia di leopardo e le chiusure a singhiozzo che hanno costellato l’anno, la situazione non sembra essere stata poi così facile. «Sono stati entrambi anni tragici per l’educazione. Non si può ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) Il ministrone è certo: quest’anno scolastico non è stato come quello passato. Stavolta la didattica a distanza ci ha colti meno impreparati grazie alla distribuzione di tablet e pc a tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta (o quasi). Ci sono state addirittura delle settimane in autunno in cui le scuole sono state aperte e durante le quali gli alunni e gli insegnanti hanno potuto fare lezioni in presenza. Nessun motivo, quindi, per togliere la bocciatura come accaduto lo scorso anno: anche sotto Covid, essere valutati è «un diritto degli studenti e un dovere degli insegnanti». Eppure, nonostante le premesse, se si considerano le aperture a macchia di leopardo e le chiusure a singhiozzo che hanno costellato, la situazione non sembra essere stata poi così facile. «Sono stati entrambi anni tragici per l’educazione. Non si può ...

