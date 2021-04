Schiuma bianca invade mare a Napoli | “Chiedere immediato intervento” VIDEO

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto– Nelle acque deldi Lago Patria, in provincia di Giugliano in Campania, si è manifestata unada ormai qualche giorno. Le autorità sono richiamate quindi a prendere in carico la questione per cercare di capire cosa sta effettivamente accadendo. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli sul proprio profilo facebook. "Nei giorni scorsi abbiamo interpellato il presidente dell'Ente Riserve Volturno Licola Falciano Giovanni Sabatino che ci ha spiegato che si tratta dibiologica dovuta all'eutrofizzazione per eccesso nutrienti che provengono dai canali principali che affluiscono al Lago. Abbiamo chiesto all'Arpac di intervenire e alla Regione di trovare soluzioni definitive al problema".