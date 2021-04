Sassuolo-Roma: probabili formazioni e tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Sabato 3 aprile 2021 alle 15.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia si disputerà Sassuolo-Roma, gara valida per la 29° giornata di campionato di Serie A. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata i neroverdi non sono scesi in campo per il rinvio del match in programma a San Siro contro l’Inter. La squadra di De Zerbi ha disputato la propria ultima partita, prima della sosta per le Nazionali, il 17 marzo, data del recupero della 24° giornata contro il Torino. Gara in cui i granata si sono imposti per 3 a 2. Il Sassuolo occupa l’ottava posizione in classifica a quota 39 punti, a -10 dalla Lazio e a +1 sul Verona. Nella scorsa giornata la Roma è andata incontro all’ennesima sconfitta contro una big. I giallorossi hanno infatti perso in casa 2 a 0 contro il Napoli, vittorioso grazie alla doppietta di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Sabato 3 aprile 2021 alle 15.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia si disputerà, gara valida per la 29° giornata di campionato di Serie A. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata i neroverdi non sono scesi in campo per il rinvio del match in programma a San Siro contro l’Inter. La squadra di De Zerbi ha disputato la propria ultima partita, prima della sosta per le Nazionali, il 17 marzo, data del recupero della 24° giornata contro il Torino. Gara in cui i granata si sono imposti per 3 a 2. Iloccupa l’ottava posizione in classifica a quota 39 punti, a -10 dalla Lazio e a +1 sul Verona. Nella scorsa giornata laè andata incontro all’ennesima sconfitta contro una big. I giallorossi hanno infatti perso in casa 2 a 0 contro il Napoli, vittorioso grazie alla doppietta di ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Il #Sassuolo esclude 'in via prudenziale' i nazionali italiani dalla partita contro la Roma di questo sab… - SkySport : Sassuolo, i quattro nazionali italiani non giocheranno con la Roma. Le news - tancredipalmeri : Il Sassuolo decide motu proprio di escludere dalla partita contro la Roma i nazionali procedenti da Vilnius, ovvero Locatelli e Ferrari - LuzziANNAMARIA : RT @francescoceccot: 'Sassuolo in via precauzionale, non impiegherà i nazionali azzurri nella sfida contro la Roma (Ferrari, Locatelli, Ber… - Alex_Piace : @ilariadipiazza Dipende dalle Asl, quella di Roma ha deciso ma giocano, il sassuolo ha fatto da sè, gli altri boh -