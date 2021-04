Sassuolo | Ayhan positivo al Covid | il giocatore era con la nazionale turca

(Di giovedì 1 aprile 2021) Brutte notizie in casa, che ha comunicato la positività al-19 di Kaanin seguito ai test effettuati nel ritiro della. “Ilè totalmente asintomatico e sta seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario“, si legge nel comunicato diffuso dal club neroverde. Il difensore resterà in isolamento in patria fino alla guarigione e non sarà a disposizione di De Zerbi per la ripresa del campionato. IlCalcio comunica che è emerso un nuovo caso di positività al-19. Il comunicato ufficiale è su https://t.co/FEsCQ2Ogqv — U.S.(@US) April 1, 2021 SportFace.

Il difensore delKaanè risultato positivo al Covid - 19 nel corso dei test effettuati con la ...Commenta per primo Ilperde Kaanche non sarà a disposizione per le prossime gare in seguito alla positività al covid - 19. Il difensore turco è risultato infatti positivo nel ritiro della nazionale turca. ...SASSUOLO - Il Sassuolo ha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale, che "il calciatore Kaan Ayhan è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale ...Il Sassuolo ha comunicato che Kaan Ayhan è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale turca. Il difensore neroverde è totalmente asintomatico e sta ...