Sarri alla Roma: ha già un nuovo ruolo per Zaniolo (Di giovedì 1 aprile 2021) La Roma e Maurizio Sarri hanno fitti contatti, il club giallorosso rappresenta una delle principali pretendenti per l’ex allenatore della Juventus. Lorenzo Pellegrini e compagni sono concentrati sul finale della stagione, tenteranno in campionato la strada della rimonta per acciuffare la zona Champions League. C’è poi l’Europa League, la Roma ai quarti di finale affronta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 1 aprile 2021) Lae Mauriziohanno fitti contatti, il club giallorosso rappresenta una delle principali pretendenti per l’ex allenatore della Juventus. Lorenzo Pellegrini e compagni sono concentrati sul finale della stagione, tenteranno in campionato la strada della rimonta per acciuffare la zona Champions League. C’è poi l’Europa League, laai quarti di finale affronta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

mirkocalemme : #DeLaurentiis in questi giorni (e sappiamo quante altre volte potrebbe cambiare idea) ha messo #Galtier in cima all… - Chiariello_CS : RT @mirkocalemme: #DeLaurentiis in questi giorni (e sappiamo quante altre volte potrebbe cambiare idea) ha messo #Galtier in cima alla list… - LignRic : @vulta10 @strumentiumani Fiero oppositore di Sarri alla Roma, spero non venga mai. Sarebbe il colpo di grazia definitivo per la tifoseria - VoceGiallorossa : ???????? Con Sarri Zaniolo centravanti alla @dries_mertens14 #ASRoma #Sarri #Zaniolo - DarioViPu64 : @pisto_gol Il suo tipo di calcio attualmente è ripriponibile solo alla playstation. Se corri come correva quel Mila… -