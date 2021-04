Sardegna, Solinas “Su vaccinazioni rispetteremo obiettivi” (Di giovedì 1 aprile 2021) “La Sardegna riuscirà a rispettare gli obiettivi fissati a livello nazionale, stiamo già lavorando tutti perché questo avvenga e l’inaugurazione del secondo hub vaccinale di Cagliari è sicuramente una risposta in questo senso”. Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, a margine dell’inaugurazione del nuovo hub insieme al generale, Francesco Paolo Figliuolo, e al capo della Protezione Civile nazionale, Fabrizio Curcio. dge/mgg/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) “Lariuscirà a rispettare glifissati a livello nazionale, stiamo già lavorando tutti perché questo avvenga e l’inaugurazione del secondo hub vaccinale di Cagliari è sicuramente una risposta in questo senso”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian, a margine dell’inaugurazione del nuovo hub insieme al generale, Francesco Paolo Figliuolo, e al capo della Protezione Civile nazionale, Fabrizio Curcio. dge/mgg/red su Il Corriere della Città.

