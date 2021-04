Sarah Michelle Gellar di Buffy torna in tv con Hot Pink, nuova serie Amazon (Di giovedì 1 aprile 2021) Sarah Michelle Gellar sarà la protagonista di una nuova serie tv. L’indimenticabile cacciatrice di Buffy sarà nel cast di Hot Pink, produzione Amazon, vagamente ispirato a What Girls Are Made Of, romanzo young adult finalista del National Book Award scritto da Elana K. Arnold. Ideata da Elisabeth Holm (Obvious Child), la serie è descritta come una pungente commedia di formazione. La Holm è anche produttrice esecutiva insieme alla regista Desiree Akhavan (La diseducazione di Cameron Post ) e ai produttori esecutivi Rebecca Green (It Follows), e Sue Naegle e Ali Krug con la campagna di produzione Annapurna. Al momento è stato ordinato solo l’episodio pilota e se Amazon deciderà di dare il via libera alla ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)sarà la protagonista di unatv. L’indimenticabile cacciatrice disarà nel cast di Hot, produzione, vagamente ispirato a What Girls Are Made Of, romanzo young adult finalista del National Book Award scritto da Elana K. Arnold. Ideata da Elisabeth Holm (Obvious Child), laè descritta come una pungente commedia di formazione. La Holm è anche produttrice esecutiva insieme alla regista Desiree Akhavan (La diseducazione di Cameron Post ) e ai produttori esecutivi Rebecca Green (It Follows), e Sue Naegle e Ali Krug con la campagna di produzione Annapurna. Al momento è stato ordinato solo l’episodio pilota e sedeciderà di dare il via libera alla ...

