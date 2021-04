San Simonino | ucciso di Giovedì Santo | una fake news antisemita vissuta per secoli

(Di giovedì 1 aprile 2021)del 1475, omicidio di San. Fino al 1965, la Chiesa ha celebrato il culto di Sanda Trento, un bambino morto in circostanze misteriose nel 1475. Dopodi culto di Sancome martire per la Chiesa Cattolica, negli anni ’60 alcuni studiosi ricostruirono i fatti, smascherando quella che si rivelò una longeva, privando Sanda Trento della sua aura di santità.: l’infanticidio diLa sera del 23 marzo 1475,, un conciapelli trentino di nome Andrea cercò inutilmente sui figlio Simone, di neanche tre anni. Denunciata la scomparsa, si ...

... quella di ricollocare nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Trento la reliquia del, il ... in viaPietro a Trento e smontarono l'inconsistenza del culto, vietando anche le processioni ...Si tratta della devozione istituita a Trento per onorare il "beato", un bambino ritenuto ...di resistenza umana distante appena due chilometri " in linea d'aria " dalla famelica Risiera di...Simonino non aveva ancora tre anni quando viene ritrovato morto dagli ebrei della piccola comunità askenazita di Trento, nel canale adiacente alle loro abitazioni. È Salomone di Norimberga, il capo de ...