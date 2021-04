(Di giovedì 1 aprile 2021) BUDAPEST () (ITALPRESS) – “Una intera e intensa giornata di lavoro qua a Budapest con ilpolacco e ilungherese mettendo al centro l'Europa, ildopo il Covid, un nuovo modello di salute dopo il fallimento sul piano vaccinale, lavoro, bellezza, sicurezza, agricoltura, valori comuni cristiani, identità e futuro. Stiamo lavorando per un percorso che rimetta al centro i cittadini, e non solo la finanza, la burocrazia, e i fallimenti di Bruxelles”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a seguito dell'incontro trilaterale appena concluso con il primo ministro dell'Viktor Orban e il primo ministro dellaMateusz Morawiecki.“Vogliamo il...

Advertising

Corriere : E prima del decreto Speranza incontra Salvini: «Guarda i grafici, Matteo, la situazione è seria» - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Salvini incontra premier Ungheria e Polonia per “Rinascimento europeo” - CorriereCitta : Salvini incontra premier Ungheria e Polonia per “Rinascimento europeo” - unmagroio : RT @siriomerenda: +++ Gallera corregge #Salvini 'il rosso è rosso solo se incontra due rossi nello stesso momento' +++ #laPeggiore_DESTRA_d… - mirko_furlan : RT @siriomerenda: +++ Gallera corregge #Salvini 'il rosso è rosso solo se incontra due rossi nello stesso momento' +++ #laPeggiore_DESTRA_d… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini incontra

'Non siamo qui per smontare o attaccare ma per costruire qualcosa di longevo. Questa giornata rimarrà storica'. Lo ha affermato il leader della Lega Matteodopo l'incontro a Budapest con il premier ungherese Viktor Orban e il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. 'Abbiamo parlato di temi che secondo i media ci dividono e invece ci uniscono. ...Persino con Matteoha avuto modo di dialogare durante un evento in videoconferenza dell'Ispi . Nessuna notizia, invece, dell'incontro più atteso: quello con Matteo Renzi . Fino ad oggi, ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...Matteo Salvini a Budapest per un multilaterale con il Primo Ministro dell'Ungheria Viktor Orbán e il Primo Ministro della Polonia Mateusz Morawiecki. "Siamo d'accordo - ha detto al termine ...