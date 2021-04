Salvini “Con premier ungherese e polacco abbiamo parlato di rinascimento europeo”

Advertising

CarloCalenda : Quella che dovrebbe essere la coalizione di centro sinistra - PD, LeU, 5S - continua a parlare essenzialmente dei l… - andreapurgatori : ELEMENTARE, WATSON. #Covid, sulle aperture #Salvini si allinea a #Draghi: 'D'accordo con il premier: se i numeri di… - M5S_Europa : #Salvini appoggia #Draghi: se i numeri dicono rosso, allora è rosso. Con #Conte se i numeri dicevano rosso lui vede… - akipopilo : RT @LegaSalvini: BUDAPEST, #SALVINI CON I LEADER DI UNGHERIA E POLONIA PER LANCIARE IL “RINASCIMENTO EUROPEO” L’Europa e il piano vaccinal… - ZetaInes : RT @CicRosina: chissà Salvini con quale delle sue tre famiglie tradizionali trascorrerà le festività pasquali -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Con

Il leader della Lega Matteoè volato il primo aprile a Budapest per un verticeil primo ministro ungherese Viktor Orban e il suo omologo polacco Mateusz Morawiecki. I tre hanno lanciato ...presidente del Consiglio uno il problema dei rapporti prioritarila Russia se lo poteva anche porre, maDraghi questo pericolo non esiste'. Attorno alla questione Russia - Usa si ...Budapest, 01 apr 18:40 - (Agenzia Nova) - L’Europa e il piano vaccinale sono alcuni dei temi affrontati da Matteo Salvini nel corso dell’incontro multilaterale che si è appena concluso a Budapest con ...Per ora è solo un’intesa di principi su «una nuova idea d’Europa», senza impatti sugli equilibri del Parlamento Ue. Ma nulla esclude che sfoci in un’alleanza, magari già per le elezioni comunitarie de ...