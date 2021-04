(Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Mentre è in corso una riflessione nella giunta municipale e tra i consiglieri comunali didiil pagamento delladifino alla fine dell’anno, c’è un gruppo di albergatori e gestori di strutture ricettive, fra i quali l’imprenditore Antonio, titolare del Polo nautico di, che chiede di coinvolgere nella decisione i rappresentanti delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.sicontrario alla sospensione dell’imposta diperché, dal suo punto di vista, la ripresa degli arrivi non risulterà dipendente dall’esistenza o meno ...

Advertising

anteprima24 : ** #Salerno, si riflette sulla possibilità di sospendere la #Tassa di #Soggiorno: Ilardi dice 'no' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno riflette

anteprima24.it

La variazione negativasoprattutto i timori per le ricadute della pandemia sull'economia ... Il comparto non residenziale Nel 2020, riguardo al settore non residenziale di, c'è stato il ...... e se continua così, molti comuni falliranno nel tentativo di rimuoverla" ha detto ancora. ... "Studiando quella caduta nei giorni scorsi, abbiamo notato checiò che i vulcanologi ...Salerno – Mentre è in corso una riflessione nella giunta municipale e tra i consiglieri comunali di Salerno sulla possibilità di sospendere il pagamento della tassa di soggiorno fino alla fine ...Salerno, in due giorni tre suicidi: un dramma che deve far riflettere sulla situazione sociale che sta vivendo il Paese ...