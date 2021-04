Salerno, i cittadini si riprendono il lungomare – VIDEO (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I salernitani si riprendono il loro lungomare. Gradualmente ma inesorabilmente viali e panchine vengono riutilizzati per il fine per cui sono stati costruiti. Nella mattina del Giovedì Santo non ci sono nastri e transenne che tengano, non c’è ordinanza o Dpcm che li scoraggi. Giovani in bici, coppie di anziani, signore e semplici camminatori si riprendono ciò che è stato loro sottratto. Di fronte a questa piccola ma significativa rivoluzione silenziosa anche l’Esercito poco riesce a fare. L’impressione è che la zona arancione sia oramai alle porte. Con o senza ordinanze. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I salernitani siil loro. Gradualmente ma inesorabilmente viali e panchine vengono riutilizzati per il fine per cui sono stati costruiti. Nella mattina del Giovedì Santo non ci sono nastri e transenne che tengano, non c’è ordinanza o Dpcm che li scoraggi. Giovani in bici, coppie di anziani, signore e semplici camminatori siciò che è stato loro sottratto. Di fronte a questa piccola ma significativa rivoluzione silenziosa anche l’Esercito poco riesce a fare. L’impressione è che la zona arancione sia oramai alle porte. Con o senza ordinanze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

