"Sa perché lei parla così?". Clamoroso Sallusti, zittisce Massimo Galli. Gruber costretta a intervenire | Video (Di giovedì 1 aprile 2021) Botta e risposta tra il professor Massimo Galli e Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, in diretta a Otto e Mezzo, il talk condotto da Lilli Gruber e in onda su La7, sulla riapertura delle scuole in piena emergenza coronavirus. "La riapertura delle scuole è un'alzata di ingegno, perfino i francesi decidono di chiudere", spieha il professore Galli, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, commentando la riapertura della scuola, fino alla prima media, prevista in tutta Italia dal nuovo decreto del governo. "Lei può scuotere la testa perché non ha in casa due bambini e non deve organizzarsi lo smart working... Lei è ormai è diventato un maestro da talk show, ma non deve interrompere... Aprire gli asili e le scuole elementari significa dare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Botta e risposta tra il professore Alessandro, direttore del Giornale, in diretta a Otto e Mezzo, il talk condotto da Lillie in onda su La7, sulla riapertura delle scuole in piena emergenza coronavirus. "La riapertura delle scuole è un'alzata di ingegno, perfino i francesi decidono di chiudere", spieha il professore, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, commentando la riapertura della scuola, fino alla prima media, prevista in tutta Italia dal nuovo decreto del governo. "Lei può scuotere la testanon ha in casa due bambini e non deve organizzarsi lo smart working... Lei è ormai è diventato un maestro da talk show, ma non deve interrompere... Aprire gli asili e le scuole elementari significa dare ...

Advertising

raffaellapaita : Lilli #Gruber è stata fotografata in pubblico a baciare il marito con la mascherina abbassata, proprio lei che avev… - borghi_claudio : @TheDonald_01 @lameduck1960 @BoiledFrog2017 @Vocedelpensier1 @Gigadesires @pbecchi Eh già... non lo capisco perchè… - borghi_claudio : @Gian1972Gian @lameduck1960 Si si, 'noi popolo', perchè lei è il popolo no? La gggente che risolve da sola senza ma… - catlovers94 : RT @michisinger: #Amicispoiler e soprattutto perché martina ancora dentro, e deddy in ballottaggio contro rosa , che sicuramente faranno vi… - RecheLacunza00 : Ragazzi possiamo evitare tutti di pubblicare le stories e foto di Dayane qua su Twitter?? Perché lei sta lavorando… -

Ultime Notizie dalla rete : perché lei Cosa hanno raccontato alcuni testimoni al processo sulla morte di George Floyd Secondo la ragazza, all'epoca dei fatti 17enne, la polizia ha impedito a lei e ad altri di intervenire in aiuto di Floyd . Alla domanda della difesa se gli agenti avessero agito in quel modo perché ...

Jeda all'Isola dei Famosi 2021?/ Il fidanzato di Vera Gemma pronto alla partenza ma.. ... come lei stessa gli ha confidato nella scorsa puntata, ma, per il momento, il giovane ha occhi e ... In diversi talk, compresi Mattino5 e Pomeriggio5 si è parlato di questa possibilità proprio perché il ...

Cass Sunstein: «MeToo e Black Lives Matter possono cambiare le nazioni, perché attingono a sentimenti di... Corriere della Sera Secondo la ragazza, all'epoca dei fatti 17enne, la polizia ha impedito ae ad altri di intervenire in aiuto di Floyd . Alla domanda della difesa se gli agenti avessero agito in quel modo...... comestessa gli ha confidato nella scorsa puntata, ma, per il momento, il giovane ha occhi e ... In diversi talk, compresi Mattino5 e Pomeriggio5 si è parlato di questa possibilità proprioil ...