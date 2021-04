Rugby, Challenge Cup: Zebre, contro Bath ci si gioca i quarti di finale (Di giovedì 1 aprile 2021) Torna la Challenge Cup, la seconda manifestazione europea di Rugby, e torna dopo il lunghissimo stop che ne ha stravolto la forma. Addio alla fase a gironi, interrotta dopo due sole giornate, in questo weekend vanno in scena gli ottavi di finale. E al via ci saranno anche le Zebre, per la prima volta presenti a un’eliminazione diretta e che domani affronteranno a Parma gli inglesi del Bath. Non è una sfida facile per Boni e compagni, che però hanno un’occasione unica per scrivere la storia e avanzare nel torneo. Nei primi due turni i bianconeri avevano pareggiato con Bayonne e vinto di misura in casa del Brive, mentre in Pro 14 hanno chiuso la stagione con quattro successi. Bath, invece, attualmente è ottava con sette vittorie nel massimo campionato inglese, mentre in Heineken Cup gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Torna laCup, la seconda manifestazione europea di, e torna dopo il lunghissimo stop che ne ha stravolto la forma. Addio alla fase a gironi, interrotta dopo due sole giornate, in questo weekend vanno in scena gli ottavi di. E al via ci saranno anche le, per la prima volta presenti a un’eliminazione diretta e che domani affronteranno a Parma gli inglesi del. Non è una sfida facile per Boni e compagni, che però hanno un’occasione unica per scrivere la storia e avanzare nel torneo. Nei primi due turni i bianconeri avevano pareggiato con Bayonne e vinto di misura in casa del Brive, mentre in Pro 14 hanno chiuso la stagione con quattro successi., invece, attualmente è ottava con sette vittorie nel massimo campionato inglese, mentre in Heineken Cup gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Challenge RENATO GIAMMARIOLI RIENTRA PER LA SFIDA DI CHALLENGE CUP CONTRO BATH [Renato Giammarioli in azione al Lanfranchi contro l'Aviron Bayonnais Rugby - Amarcord Fotovideo] RENATO GIAMMARIOLI RIENTRA PER LA SFIDA DEGLI OTTAVI DI FINALE DI CHALLENGE CUP COL BATH RUGBY 10° PRESENZA DA CAPITANO PER TOMMASO BONI CHE VENERDÌ POMERIGGIO TAGLIERÀ AL LANFRANCHI IL TRAGUARDO DELLE 100 PRESENZE CON LA FRANCHIGIA FEDERALE Parma, 1 aprile 2021 " ...

La prima volta delle Zebre in una gara a eliminazione diretta Archiviato con quattro vittorie il Guinness PRO14 2020/21, le Zebre Rugby sono ancora in corsa in altre due competizioni prima dell'epilogo della stagione a giugno: l'EPCR Challenge Cup e la Guinness PRO14 Rainbow Cup, al via nell'ultimo fine settimana di aprile. ...

Rugby - Challenge e Champions cup: un weekend ricchissimo in tv OnRugby Challenge Cup: il XV delle Zebre per l’inedita sfida col Bath Concluso il Sei Nazioni 2021 ed il Guinness PRO14, le Zebre hanno potuto riabbracciare i propri giocatori della Nazionale in vista della sfida degli ottavi di finale di Challenge Cup. Gli Azzurri hann ...

Rugby, Pro14 2021: definitivamente cancellata Edimburgo-Benetton Giunge ufficialmente al termine la stagione del PRO14 di rugby: l'ultimo match ancora da recuperare, tra gli scozzesi dell'Edimburgo ed il Benetton Rugby, valido per il Round 14, è stato definitivamen ...

