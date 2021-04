Rovinate 15 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson per un errore umano (Di giovedì 1 aprile 2021) 15 milioni di dosi di vaccino monodose Johnson & Johnson buttate via. È accaduto a Baltimona, nello stabilimento di produzione gestito da Emergent BioSolutions, partner della stessa Johnson & Johnson e di AstraZeneca. Secondo quanto riportato nelle scorse ore dal New York Times, alla base dell’incidente, avvenuto qualche settimana fa, ci sarebbe un errore umano nella preparazione delle dosi, effettuata confondendo gli ingredienti del vaccino J&J con quelli di AstraZeneca, autorizzato di recente per la somministrazione anche negli Stati Uniti. I due vaccini utilizzano la stessa tecnologia che impiega la versione innocua di un virus – noto come vettore – che viene trasmesso nelle cellule affinché rilascino una proteina che stimola il sistema immunitario a produrre anticorpi. Ma i vettori di Johnson e Johnson e di AstraZeneca sono biologicamente diversi e non intercambiabili. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 aprile 2021) 15 milioni di dosi di vaccino monodose Johnson & Johnson buttate via. È accaduto a Baltimona, nello stabilimento di produzione gestito da Emergent BioSolutions, partner della stessa Johnson & Johnson e di AstraZeneca. Secondo quanto riportato nelle scorse ore dal New York Times, alla base dell’incidente, avvenuto qualche settimana fa, ci sarebbe un errore umano nella preparazione delle dosi, effettuata confondendo gli ingredienti del vaccino J&J con quelli di AstraZeneca, autorizzato di recente per la somministrazione anche negli Stati Uniti. I due vaccini utilizzano la stessa tecnologia che impiega la versione innocua di un virus – noto come vettore – che viene trasmesso nelle cellule affinché rilascino una proteina che stimola il sistema immunitario a produrre anticorpi. Ma i vettori di Johnson e Johnson e di AstraZeneca sono biologicamente diversi e non intercambiabili.

