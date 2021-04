Rovinate 15 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson | bloccate le spedizioni

(Di giovedì 1 aprile 2021) Un errore umano in uno stabilimento di Baltimora "rovina 15didi" , causando ritardi nelle consegne negli Stati Unit i. Lo riporta il New York Times citando ...

7.00 Usa,15 Mln dosi vaccino J&J Quindicidi dosi del vaccino anti - Covid della Johnson & Johnson destinate alla distribuziuone negli Usa sono stateper un errore umano. E' avvenuto ...L'amministrazione di Joe Biden è fiduciosa: ritiene ancora a portata di mano l' obiettivo dei 200di dosi di vaccini nei primi 100 giorni alla Casa Bianca nonostante le difficoltà di Johnson ...L’uso della marijuana è, da ieri, legale per scopi “personali” nello Stato di New York che diventa così il sedicesimo stato a regolarne uso e consumi. La misura, firmata dal Governatore Andrew Cuomo, ...Errori, ritardi e accuse. Un errore umano nella lavorazione rovina circa 15 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson contro il Covid-19 negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times che racconta ...