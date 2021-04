Rovinate 15 milioni di dosi del vaccino Johnson and Johnson: errore umano nella preparazione (Di giovedì 1 aprile 2021) Covid, Rovinate per un errore umano 15 milioni di dosi del vaccino Johnson and Johnson. La società rivede il calendario delle consegne negli Stati Uniti. Primi problemi per Johnson and Johnson che deve fare i conti con 15 milioni di dosi del vaccino Rovinate per un errore umano in fase di produzione. 15 milioni di dosi del vaccino Johnson and Johnson Rovinate per errore ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021) Covid,per un15dideland. La società rivede il calendario delle consegne negli Stati Uniti. Primi problemi perandche deve fare i conti con 15didelper unin fase di produzione. 15didelandper...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'Oms: vaccinazioni in Europa di una lentezza 'inaccettabile'. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità l'… - sole24ore : #Vaccino J&J, rovinate 15 milioni di dosi per errore umano. Ritardi nelle consegne - LaStampa : “Errore umano nel preparare il vaccino”, rovinate 15 milioni di dosi Johnson & Johnson - Sergei_Ardzinba : Johnson & Johnson, “rovinate 15 milioni di dosi vaccino per errore umano” - Alpj90 : RT @sole24ore: #Vaccino J&J, rovinate 15 milioni di dosi per errore umano. Ritardi nelle consegne -