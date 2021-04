Rosalinda Cannavò sorpresa dalla videochiamata di Dayane e Carlotta (Foto) (Di giovedì 1 aprile 2021) Una vera sorpresa per Rosalinda Cannavò ma la videochiamata di Dayane Mello e Carlotta Dell’Isola ha sorpreso un po’ tutti (Foto). Felice l’attrice 28enne che non si aspettava di certo una bella chiacchierata tra amiche e invece le incomprensioni sembrano ormai un vecchio ricordo o forse questa è solo una tregua. Dopo le crisi vissute nella casa del GF Vip, le dichiarazioni d’amore, le lacrime ma anche le accuse, adesso tutto sembra tornato sereno per Rosalinda e Dayane. Complice forse anche Carlotta Dell’Isola, che dal reality show di Canale 5 ha guadagnato l’amicizia con la modella brasiliana. Le frasi pesanti sono state archiviate? Dayane Mello non era ancora pronta a parlare con la sua ex amica ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 aprile 2021) Una veraperma ladiMello eDell’Isola ha sorpreso un po’ tutti (). Felice l’attrice 28enne che non si aspettava di certo una bella chiacchierata tra amiche e invece le incomprensioni sembrano ormai un vecchio ricordo o forse questa è solo una tregua. Dopo le crisi vissute nella casa del GF Vip, le dichiarazioni d’amore, le lacrime ma anche le accuse, adesso tutto sembra tornato sereno per. Complice forse ancheDell’Isola, che dal reality show di Canale 5 ha guadagnato l’amicizia con la modella brasiliana. Le frasi pesanti sono state archiviate?Mello non era ancora pronta a parlare con la sua ex amica ...

