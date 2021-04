Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Temptation Island? Le parole della coppia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Procede a gonfie vele la storia d’amore tra. I due, dopo essersi conosciuti nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, hanno continuato la loro conoscenza lontano dalle telecamere e perl’attrice ha definitivamente messo un punto alla sua relazione con l’ex fidanzato Giuliano Condorelli. I due ex gieffini sono stati ospiti dell’ultimo appuntamento con Casa Chi e laha ammesso di vedersi presto mamma: Io mi sono sempre immaginata mamma, vorrei diventarlo presto, sicuramente entro i trent’anni. Ora sono molto concentrata sul lavoro e la nostra storia è nata da poco. Alla domanda “chi vorresti come testimoni di nozze?“, la siciliana ha risposto: Sicuramente testimone di nozze Gabriel Garko e mia sorella. Ultimamente si è ...

Advertising

Costanzo : “Sono entrata con la presunzione di riuscire a nascondere delle cose, ma non ce l’ho fatta” Rosalinda Cannavò ci ra… - IsaeChia : #RosalindaCannavò e #AndreaZenga a #TemptationIsland? Le parole della coppia #gfvip - domenicalive : Rosalinda Cannavò risponde alle accuse di Dayane Mello a #DomenicaLive - alessia14120002 : #exrosmello hanno segnalato rosalinda _cannavo - NorthStar_Efp : 1 Aprile 2021. Aggiornamento giornaliero sulla situazione sentimentale di Rosalinda Cannavò: È SINGLEEEEEEEEEEEEE #exrosmello -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip trae Andrea Zenga prosegue a gonfie vele. Ospiti di Casa Chi, i due ex gieffini hanno parlato della loro relazione chiarendo una volta per tutte di non voler partecipare alla prossima ..., la confessione di fronte a Andrea Zenga: 'Non è per niente semplice' Pubblicato il 01 - 04 - 2021 alle ore 09:26. Ultima modifica il 01 - 04 - 2021 alle ore 09:26 /