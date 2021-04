Roma | riqualificazione del parco Volusia | i giovani chiedono una biblioteca

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 aprile 2021) Un sit in nel pieno rispetto del distanziamento sociale davanti ai casali del. Siamo nel quartiere Tomba di Nerone dove, oggi pomeriggio, idemocratici del Pd hanno svolto una manifestazione pacifica per ladi un’area abbandonata. La loro richiesta, già oggetto di una raccolta firme, prevede infatti la realizzazione di unacorredata di aula studio proprio nella struttura abbandonata di proprietà del comune. Tale iniziativa si inserisce all’interno della richiesta più generale di realizzazione di spazi di aggregazione per i, i quali oggi nel Municipio XV possono riunirsi solo a Ponte Milvio. Il segretario locale dei GD Matteo Oliverio annuncia l’avvio di una campagna di sensibilizzazione sul tema. su Il Corriere della Città.