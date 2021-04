Roma, nazionali azzurri e Dzeko negativi ai tamponi: si attendono indicazioni dall’Asl (Di giovedì 1 aprile 2021) Buone notizie a livello di tamponi per la Roma. Quest’oggi sono risultati negativi ai tamponi molecolari i giocatori della rientrati oggi dalle nazionali, ossia Spinazzola, Mancini, Pellegrini, El Shaarawy e Dzeko. Questi ultimi ora aspettano solo le indicazioni dell’Asl per sapere se potranno aggregarsi al gruppo nella rifinitura di domani e partire per Reggio Emilia in vista della gara di sabato con il Sassuolo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Buone notizie a livello diper la. Quest’oggi sono risultatiaimolecolari i giocatori della rientrati oggi dalle, ossia Spinazzola, Mancini, Pellegrini, El Shaarawy e. Questi ultimi ora aspettano solo ledell’Asl per sapere se potranno aggregarsi al gruppo nella rifinitura di domani e partire per Reggio Emilia in vista della gara di sabato con il Sassuolo. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Il #Sassuolo esclude 'in via prudenziale' i nazionali italiani dalla partita contro la Roma di questo sab… - angelomangiante : Tutti negativi i tamponi effettuati oggi dai 5 nazionali della Roma: Dzeko, Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy e M… - SkySport : ULTIM'ORA SASSUOLO I NAZIONALI NON PARTECIPERANNO ALLA SFIDA CONTRO LA ROMA Via precauzionale anche in caso di tamp… - TheEnigma88 : RT @robypava: Il Sassuolo giocherà con la Roma senza i nazionali. Non è un campionato, è un circo. - davideazzali : RT @DiMarzio: #SerieA | Il #Sassuolo esclude 'in via prudenziale' i nazionali italiani dalla partita contro la Roma di questo sabato. La no… -