Roma, choc nello studio dentistico: banditi fanno irruzione e minacciano i dipendenti. Colpo da 1.000 euro (Di giovedì 1 aprile 2021) Rapina ieri all’ora di pranzo sulla Via Tiburtina presso lo studio dentistico Vitaldent. Due banditi, italiani, hanno fatto irruzione nei locali col volto travisato da casco e mascherina; quindi hanno minacciato verbalmente i dipendenti e si sono fatti consegnare 1.000 euro. Asportata anche una carta di credito intestata alla società. Dopodiché si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Nessuno nella circostanza è rimasto ferito. Indaga la Polizia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Rapina ieri all’ora di pranzo sulla Via Tiburtina presso loVitaldent. Due, italiani, hanno fattonei locali col volto travisato da casco e mascherina; quindi hanno minacciato verbalmente ie si sono fatti consegnare 1.000. Asportata anche una carta di credito intestata alla società. Dopodiché si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Nessuno nella circostanza è rimasto ferito. Indaga la Polizia. su Il Corriere della Città.

