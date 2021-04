Roma, ansia Coronavirus: l’esito dei tamponi su cinque nazionali (Di giovedì 1 aprile 2021) Nessun nuovo caso di Coronavirus nel gruppo-squadra della Roma: negativi i tamponi su El Shaarawy, Mancini, Spinazzola, Pellegrini e Dzeko La Roma ha sottoposto a tampone cinque calciatori provenienti dalle rispettive nazionali. Nessun caso di Coronavirus è emerso all’interno del gruppo-squadra. Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Edin Dzeko saranno dunque convocabili per il match di sabato contro il Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Nessun nuovo caso dinel gruppo-squadra della: negativi isu El Shaarawy, Mancini, Spinazzola, Pellegrini e Dzeko Laha sottoposto a tamponecalciatori provenienti dalle rispettive. Nessun caso diè emerso all’interno del gruppo-squadra. Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Edin Dzeko saranno dunque convocabili per il match di sabato contro il Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com

