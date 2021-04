Roberto Baggio | 20 anni fa il gol capolavoro in Juve-Brescia | il racconto dei protagonisti VIDEO

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’1 aprile 2001 lantus subisce un pesce d’Aprile che poi tanto scherzo non è. I bianconeri vengono fermati in casa dalda un goldi. Il celebre controllo-dribbling a superare il portiere avversario, uno dei migliori capolavori disegnati dal “Divin Codino”. Due punti persi che saranno poi decisivi nella lotta scudetto, persa dallantus contro la Roma di Fabio Capello. “Con una naturalezza e una facilità estrema“, commenteràdopo Carlo Mazzone, allora allenatore delle Rondinelle, ancora incredulo per quel gesto tecnico. Insieme con il commento di Mazzone, nelpotete trovare anche le parole di Andrea Pirlo (autore di quel lancio) e di Antonio Filippini. RIVEDI IL GOLAZO DIALLA ...

Motivo? Il calciomercato, of course ! E, nello specifico, il trasferimento di, astro nascente del nostro movimento, dalla squadra gigliata all'acerrima rivale, la Juventus . 25 ...... andò in gol alla sua terza presenza in bianconero, ed era talmente bravo da arrivare in poco tempo a mettere in discussione il talento sopraffino di un pallone d'oro come, fino a ...«Questo è matto?» è la domanda di Roberto Baggio che rimbalzò sui televisori di tutto il mondo. I due si ritrovarono poi nel 1997 al Milan, quando Arrigo venne chiamato da Berlusconi a sostituire ...Tre. Già, solo tre, se ad accarezzare il cuoio sono Andrea Pirlo e Roberto Baggio. Che fanno esplodere i numerosi tifosi delle rondinelle al Delle Alpi di Torino e fanno sobbalzare il cuore a coloro ...