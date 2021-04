Rinnovo Donnarumma: il contratto scade tra tre mesi. La situazione (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Milan deve fare i conti con il contratto in scadenza di Gigio Donnarumma: ecco il piano della società rossonera per il Rinnovo Il Milan ha fretta di trovare un accordo per Gianluigi Donnarumma: il contratto scade tra tre mesi. L’offerta del Diavolo sarebbe 8 milioni di euro netti a stagione, ma Mino Raiola non vorrebbe spostarsi dalla propria posizione. La richiesta sarebbe 11 milioni di euro: troppi per le casse rossonere. Il giocatore però vorrebbe restare, ma allo stesso modo essere certo di giocare la prossima Champions League. CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Milan deve fare i conti con ilinnza di Gigio: ecco il piano della società rossonera per ilIl Milan ha fretta di trovare un accordo per Gianluigi: iltra tre. L’offerta del Diavolo sarebbe 8 milioni di euro netti a stagione, ma Mino Raiola non vorrebbe spostarsi dalla propria posizione. La richiesta sarebbe 11 milioni di euro: troppi per le casse rossonere. Il giocatore però vorrebbe restare, ma allo stesso modo essere certo di giocare la prossima Champions League. CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, a che punto è il rinnovo di #Donnarumma - capuanogio : ?? Il #Milan attende a breve una risposta da parte di #Donnarumma e #Raiola all’offerta da 8 milioni di euro per fir… - OdeonZ__ : Mirabelli, frecciata al Milan: 'Rinnovo Donnarumma? Dovevano muoversi prima' - Dalla_SerieA : Donnarumma non ha ancora deciso: il Milan aspetta un segnale - - T_Russo_ : RT @Agato_Agato: Il Milan paga un direttore del canale tematico per parlare del logo dell'Inter anziché del (non ?) rinnovo di Donnarumma. -