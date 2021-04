Riapertura scuole, Galli contrario: “Governo ha già fatto errori di debolezza” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel momento in cui mandiamo a scuola bambini non vaccinati sembra difficile si possa arginare l’infezione. E’ profondamente sbagliato. Non è un caso che i francesi si siano pentiti e siano tornati indietro sulla scelta. E non è casuale che gli inglesi abbiamo chiuso le scuole quando intensificavano i vaccini. E’ un errore e speriamo non abbia conseguenze troppo gravi perché si aprono delle falle che ritardano il processo di limitazione dell’infezione“. Queste le parole di Massimo Galli, direttore di malattia infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che commenta così la decisione del Governo di tenere aperte le scuole in zona rossa. Aprire le scuole, per Galli, “è un atteggiamento di guardia abbassata. Io sono solidale con chi ha bambini ma che dire che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel momento in cui mandiamo a scuola bambini non vaccinati sembra difficile si possa arginare l’infezione. E’ profondamente sbagliato. Non è un caso che i francesi si siano pentiti e siano tornati indietro sulla scelta. E non è casuale che gli inglesi abbiamo chiuso lequando intensificavano i vaccini. E’ un errore e speriamo non abbia conseguenze troppo gravi perché si aprono delle falle che ritardano il processo di limitazione dell’infezione“. Queste le parole di Massimo, direttore di malattia infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che commenta così la decisione deldi tenere aperte lein zona rossa. Aprire le, per, “è un atteggiamento di guardia abbassata. Io sono solidale con chi ha bambini ma che dire che ...

