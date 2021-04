Returnal in una nuova anteprima che svela tanti dettagli sul titolo di Housemarque

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 1 aprile 2021)è l'esclusiva PS5 in lavorazione ormai da quattro anni ed il team dinon vede l'ora che i giocatori esplorino il terrificante mondo di Atropos. Il gioco prende spunto dai punti di forza dei suoi illustri predecessori, ovvero Resogun, Super Stardust e Nex Machina, tra cui i controlli precisi e le meccaniche intuitive, e li innesta in un'appassionante storia personale ambientata nei meandri oscuri dello spazio siderale. Il risultato è un thriller d'azione fantascientifico in terza persona, senza dubbio il progetto più grande e ambizioso mai realizzato da questo team. Essendo un'esclusiva PlayStation 5,ha sfruttato al meglio tutto ciò che la console next-gen offre, oltre al feedback aptico e ai trigger adattivi del DualSense, che immergono ancora di più il giocatore nella storia. La generazione ...