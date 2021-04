Resident Evil: Welcome to Raccoon City è stato rinviato e uscirà a novembre (Di giovedì 1 aprile 2021) Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il nuovo film reboot che unirà i primi due videogiochi dell'amata serie, è stato rinviato. La pellicola, che promette un'ambientazione incredibilmente spaventosa, era in programma per il 3 settembre, ma ora apprendiamo che dovremo attendere il mese di novembre per il lancio. Il film uscirà ora il 24 novembre 2021. Per ora non è stato fornito alcun motivo per il rinvio. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 aprile 2021)to, il nuovo film reboot che unirà i primi due videogiochi dell'amata serie, è. La pellicola, che promette un'ambientazione incredibilmente spaventosa, era in programma per il 3 settembre, ma ora apprendiamo che dovremo attendere il mese diper il lancio. Il filmora il 242021. Per ora non èfornito alcun motivo per il rinvio. Leggi altro...

