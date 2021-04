Reggiana nel mirino di fondi esteri, ma per il momento nessuna cessione (Di giovedì 1 aprile 2021) I fondi esteri si stanno interessando sempre di più al calcio italiano. Dalla Serie A alla Serie C, sono diverse le squadre acquistate o su cui tali fondi hanno espresso la loro volontà di acquisizione. Tra queste società, come riportato dalla Gazzetta di Reggio, l’ultima a finire nel mirino sarebbe stata la Reggiana. Nonostante le difficoltà causate dal Covid però, l’attuale proprietà ha fatto sapere di non voler vendere. Le perdite da ripianare sono sicuramente elevate, visto anche il mancato incasso derivato dall’assenza degli spettatori allo stadio. Tuttavia la proprietà ha voluto ribadire la volontà di non essere intenzionata alla cessione. Inoltre dopo la situazione verificatasi nel 2018 con la mancata iscrizione in Serie C, la Reggiana non verrebbe mai ceduta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Isi stanno interessando sempre di più al calcio italiano. Dalla Serie A alla Serie C, sono diverse le squadre acquistate o su cui talihanno espresso la loro volontà di acquisizione. Tra queste società, come riportato dalla Gazzetta di Reggio, l’ultima a finire nelsarebbe stata la. Nonostante le difficoltà causate dal Covid però, l’attuale proprietà ha fatto sapere di non voler vendere. Le perdite da ripianare sono sicuramente elevate, visto anche il mancato incasso derivato dall’assenza degli spettatori allo stadio. Tuttavia la proprietà ha voluto ribadire la volontà di non essere intenzionata alla. Inoltre dopo la situazione verificatasi nel 2018 con la mancata iscrizione in Serie C, lanon verrebbe mai ceduta ...

